Понад 80 дронів атакували Україну, ППО працювала в 10 регіонах: скільки вдалося збити

Російські війська випустили по Україні понад 80 ударних БпЛА у ніч на 4 січня. Вдалося збити 34 ворожих БпЛА, ще 47 – локаційно втрачені.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Бойова робота велася у 10 регіонах.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 4 січня Росія випустила по Україні 81 ударний БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів.

БпЛА запускали з 4 напрямків:

Брянськ;

Курськ;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях,

– йдеться у повідомленні.

Скільки БпЛА збили у ніч на 4 січня / Інфографіка Повітряних сил

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено внаслідок активної протидії Сил оборони. На жаль, збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині – пошкоджено приватні будинки. Усім постраждалим надається допомога.