Понад 80% складу деяких російських підрозділів не бажають брати участь у подальших бойових діях

Оперативне зведення Генштабу свідчить про те, що окупанти вже не так рвуться воювати в Україні. Деморалізований ворог у деяких підрозділах відмовляється брати участь у наступних бойових діях.

За даними Генштабу, понад 80 відсотків особового складу деяких окупантських підрозділів не хочуть більше брати участь у війні проти України.

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При цьому командири підрозділів не дозволяють звільняти тих, у кого закінчилися терміни контрактів на перебування в Україні.

Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої “спеціальної військової операції”,

– повідомляють у генштабі.

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