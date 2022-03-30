Понад 800 маріупольців змогли евакуюватися в Запоріжжя

30 березня 2022 , 21:49
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Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

Мешканці Маріуполя продовжують евакуацію з міста, яке перебуває під постійними обстрілами окупантів. Щодня сотні мирних людей намагаються виїхати у Запоріжжя.

Запоріжжя щодня приймає тисячі біженців, яким вдається виїхати з-під обстрілів окупантів. Ворог порушує усі домовленості та відкриває вогонь по мирних мешканцях та гуманітарних коридорах. 

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Евакуація маріупольців

З Маріуполя сьогодні вдалося виїхати 812 громадянам. Вони вже прибули у Запоріжжя, отримали першу допомогу та їжу. 

Також повідомляється, що ворог блокує автобуси для евакуації та автівки з гуманітарною допомогою. 

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Автор: Ярослав Сиваківський