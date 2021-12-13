Понад мільйон щеплених українців уже записалися на "тисячу Зеленського"

З 13 грудня розпочав діяти пілотний проєкт шодо отримання тисячі гривень за повну вакцинацію від коронавірусу. Понад мільйон щеплених українців уже встигли записатись.

У Мінцифри зазначили, що повноцінно заявки прийматимуть з 19 по 29 грудня. Проте 1 348 137 користувачів уже записались на бета-тестування послуги.

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У рамках "єПідтримки" відкрили понад 1 мільйон віртуальних карток

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що в рамках проєкту "єПідтримка" вже відкрито 1 035 225 віртуальних карток.

Статистика відкритих карт:

Monobank – 878572 карт;

"А-банк" – 84292 карт;

"Альфа-банк" – 72361.

За словами Федорова, 13 грудня очікують на підключення ще одного великого банку.

Цей проєкт — це добрий тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу та держави,

– наголосив віцепрем'єр.

Зазначимо, що гроші не можна буде отримати готівкою. Кошти надійдуть лише тим українцям, які отримали повну вакцинацію проти коронавірусу. Мовиться також тільки про повнолітніх українців.

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Головне про механізм отримання коштів:

Необхідно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

Завантажте програму "Дія" та авторизуйтесь, у кого застосунок уже є – його треба оновити.

Переконайтесь, що згенеровано "зелений" сертифікат.

Зайдіть до розділу "Послуги" та виберіть "Підтримка".

Треба обрати для виплати картку "єПідтримка".

Дивіться відео, як отримати тисячу гривень за вакцинацію:

Текст публікації Михайла Федорова:

1 035 225 віртуальних карток відкрито в рамках проєкту "єПідтримка" та 1 348 137 користувачів записалися на бета-тестування послуги, яке стартує сьогодні (оновіть Дію та запишіться на тестування).

Сьогодні очікуємо на підключення мінімум ще одного великого банку. Цей проєкт — це добрий тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу та держави.