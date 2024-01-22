Понад тисячу зігрівальних наборів "Українська команда" передала десантникам 46 бригади

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію зігрівальних наборів бійцям 46 окремої аеромобільної бригади. Про це повідомили волонтери у соцмережах.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що "Українська команда" зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівних наборів для захисників на передовій. Усе це завдяки донатам українців та роботі волонтерів.

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Волонтери передали зігрівальні набори десантникам

"Передали понад тисячу зігрівальних наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар'їнку", – йдеться у повідомленні.

Волонтери передали аеромобільній бригаді понад тисячу зігрівальних наборів: дивіться відео

Керівник "Української команди" Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.

Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти,

– наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.

Загалом "Українська команда" з початку широкомасштабного вторгнення надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.