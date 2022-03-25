Понад три чверті українців вважають рідною мовою саме українську, російську – лише 20%

На тлі російської агресії проти України, понад три чверті українців вважають рідною мовою саме українську, а російську – 20%.

Про це свідчать дані шостого загальнонаціонального опитування "Мовне питання в Україні" соціологічної групи Рейтинг.

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Результати опитування

Так, за останнє десятиліття відсоток тих, хто вважає українську мову рідною, значно зріс – з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Натомість відсоток тих, хто вважає рідною російську, впав – з 42 до 20%.

Зазначається, що помітні зміни у мовній самоідентифікації відбулися між 2012 – 2016 роками. Також позитивна динаміка у самоідентифікації відбулася шляхом зміни ставлення до української мови у центрі, а також на півдні та сході країни.

Що стало причиною:

реакція суспільства на експерименти тодішньої влади у мовній політиці;

події Революції Гідності;

агресія Росії проти України у 2014 році та тимчасова окупація Криму, окремих територій Донецької та Луганської областей.

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