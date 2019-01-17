Понад 176 тисяч людей захворіло на грип за останній тиждень

Центр громадського здоров’я МОЗ інформує, що з 7 по 13 січня 2018 року на грип захворіла 176 381 особа, половина з них – віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 20, 1%, а серед дітей віком до 17 років – зменшився на 2,4%.

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Відомство зазначає, що на 100 тисяч населення хворих на грип припадає 458,2.

У чотирьох областях перевищився епідемічний поріг – Чернігівській, Одеській, Житомирській та Сумській. Загалом по Україні захворюваність на 11,7% менше епідемічного порога.

За останній тиждень зафіксували 8 смертей від грипу, а з початку епідемічного сезону – 19. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Відомство зазначає, що у циркуляції переважають віруси грипу A(H3). Дозорний епіднагляд зареєстрував 32 випадки грипоподібного захворювання і 48 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.



Симптоми грипу

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