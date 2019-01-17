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      Понад 176 тисяч людей захворіло на грип за останній тиждень

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      За останній тиждень понад 176 тисяч людей захворіло на грип
      За останній тиждень понад 176 тисяч людей захворіло на грип / pixabay.com

      Центр громадського здоров’я МОЗ інформує, що з 7 по 13 січня 2018 року на грип захворіла 176 381 особа, половина з них – віком до 17 років.

      У порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 20, 1%, а серед дітей віком до 17 років – зменшився на 2,4%.

      Читайте також: На Чернігівщині троє людей померло від грипу, двоє з них – від свинячого

      Відомство зазначає, що на 100 тисяч населення хворих на грип припадає 458,2.

      У чотирьох областях перевищився епідемічний поріг – Чернігівській, Одеській, Житомирській та Сумській. Загалом по Україні захворюваність на 11,7% менше епідемічного порога.

      За останній тиждень зафіксували 8 смертей від грипу, а з початку епідемічного сезону – 19. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

      Відомство зазначає, що у циркуляції переважають віруси грипу A(H3). Дозорний епіднагляд зареєстрував 32 випадки грипоподібного захворювання і 48 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

      Симптоми грипу
      Симптоми грипу

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Грип в Україні
      Джерело: Здоров'я 24
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