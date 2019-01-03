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      Понад півсотні тисяч українців захворіли на кір у 2018 році

      52 Читать новость на русском
      54 тисяч українців захворіли на кір у 2018 році
      54 тисяч українців захворіли на кір у 2018 році / medicalnewstoday.com/

      Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України опублікував дані, згідно з якими у 2018 році на кір захворіли 54 тисячі українців.

      Про це йдеться на сайті відомства.

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      З 54 тисяч людей – 20 204 дорослих та 34 277 дітей. МОЗ зазначає, що за 52 тиждень 2018 року на кір захворіли ще 2 154 людей — 865 дорослих 1 289 дітей.

      Щоб вберегтися від кору, потрібно зробити щеплення, це єдиний спосіб захисту.

       
      Кір – що це?
      Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      Кір небезпечний тим, що призвести до тяжких ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

      Календар профілактичних щеплень
      Календар профілактичних щеплень

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Кір
      Джерело: Здоров'я 24
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