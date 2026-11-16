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24 Канал Новини України У Києві прогримів сильний вибух
16 листопада, 11:53
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Оновлено - 12:20, 16 листопада

У Києві прогримів сильний вибух

Крістіна Желіховська

У понеділок, 16 листопада, у Києві прогриміли сильні вибухи. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали. 

Повітряну тривогу у Києві оголосили орієнтовно об 11:47. Вже через дві хвилини, о 11:49, у столиці пролунали потужні вибухи. Причини вибухів та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюються.

Київ та Київська область регулярно потерпають від російських повітряних атак. Зокрема, у ніч проти 15 листопада ворог атакував столицю реактивними безпілотниками. Напередодні, 14 листопада, російські дрони також долетіли до Києва: уламки впали на території медичного закладу.

 

 

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