У понеділок Росія прокинеться в іншій економічній реальності

Те, що сталося протягом останніх двадцяти чотирьох годин, змінило російську економічну реальність. У понеділок країна прокинеться в іншому світі, ніж той, де люди розходилися з роботи в п'ятницю.

Економічний апокаліпсис

Я не намагаюся згущувати фарби, але ухвалені ввечері 25 і протягом дня 26 лютого санкції вдарять по критично важливих елементах російської економіки.

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І справа не в тому, що США та країни G7 почнуть полювати за активами близьких до Кремля олігархів та членів їхніх сімей – це мало що змінить, тому що ці люди давно втратили або ніколи не мали впливу на Путіна, – а в тому, що будуть обмежені операції з активами Банку Росії (інакше кажучи, знаменитими золотовалютними резервами, одними з найбільших у світі), ряд банків відлучений від системи SWIFT, а російська авіаційна галузь за кілька днів втратить свою міжнародну мережу, а за кілька тижнів – значну кількість літаків, взятих у лізинг у європейських компаній.

Кубишка не врятує

Так, ми багато разів чули, що резервні активи Росії "дедоларовані", але проблема не в цьому. Вважається, що в доларах зараз перебуває близько 17% резервів, але проблема швидше в тому, що не менше 450 мільярдів доларів із 643 мільярдів доларів – це кошти, розміщені у цінних паперах закордонних емітентів або на депозитах у іноземних банках.

Якщо всі країни G7 обмежать можливість їх використання, можна вважати, що ці активи іммобілізовані безвідносно валюти, в якій вони номіновані. Так, Банк Росії має готівку не менше ніж на 30 – 35 мільярдів доларів і монетарного золота майже на 140 мільярдів – але неясно, як їх можна використовувати в безготівкових платежах.

При цьому депозити населення становлять близько 30 трильйонів рублів, або яких близько п'ятої частини (6 трильонів рублів або 80 мільярдів доларів за давно неактуальним курсом п'ятниці) – це валютні депозити. Їх (з урахуванням готівки у банках та можливої ​​підтримки з боку Банку Росії) громадяни зможуть (хочеться вірити) забрати. Проте, що станеться з корпоративними валютними рахунками, неясно.

Ба більше, незрозуміло, чи зможе Банк Росії здійснювати валютні інтервенції для підтримки курсу рубля (саме ним ми зобов'язані тому, що курс залишився в "прийнятних" рамках 24 лютого).

Продаж монетарного золота в умовах санкцій – дуже складне завдання: про це варто запитати працівників Банку Венесуели, намагалися реалізувати значну його партію в 2019 році: тоді зливки довелося доставляти в Уганду, звідки після переплавки воно, схоже, дісталося підвалів Банку Туреччини (зауважу, так подорожували лише 2 тонни золота, а в Росії його понад 2 тисячі тонн.

Неясно, куди може надходити оплата за метал у разі блокування рахунків.Так чи інакше, повторюю: ранок понеділка, що настає, стане для фінансової Росії складнішим, ніж ранок 17 серпня 1998 року.

Це ще не все

Однак проблема полягатиме не тільки в курсі рубля або біржової паніки. Зворотною стороною санкцій різного роду (від фінансових до транспортних, не кажучи про моральне засудження кремлівської агресії) стане швидкий розрив ланцюжків постачання товарів до Росії. Яким би некритичним здавався наш імпорт, у ньому є сотні і тисячі точок, удари по яких виявляться дуже болючими.

В імпортозаміщенні за вісім останніх років ми просунулися недалеко, тому проблеми будуть дуже значними – а зростання цін за деякими товарними позиціями (насамперед проміжними) обчислюватиметься не відсотками, а разами.

Важливо Вже цілком очевидно, що Путін не зможе перемогти озброєний народ України

Закриття повітряного простору всієї Європи і Північної Америки для російських літаків і симетричні санкції у відповідь виявляться тільки вишенькою на цьому прекрасному торті.

Ще вчора я писав, що Росія може досить стійко виживати при санкціях проти провідних банків і навіть обмеження щодо SWIFT (які, як і передбачалося, також торкнуться не всіх фінансових інститутів). Але з появою серед фігурантів списку санкцій Банку Росії все істотно змінилося.

Росія неминуче зіткнеться із суттєвим економічним спадом цього року, а рівень інфляції зараз важко навіть передбачити.

Дуже сумно усвідомлювати, що це стане ціною реалізації людоїдського бажання В.Путіна знищити суверенітет України і зробити її частиною "руськава міра".

Україна вистоїть, а ціна, яку заплатить Росія за спробу її підкорити, виявиться величезною.

Останнє, що хочеться сказати зараз: Заходу, звісно, ​​варто було б бути більш рішучим і запровадити всі сьогоднішні санкції безпосередньо у дні окупації Криму. Тоді не було б ні війни на Донбасі, ні нещасних жертв MH17, ні ганебної сторінки російської історії. І, можливо, навіть Володимира Путіна…

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