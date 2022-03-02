Понівечені будівлі та покручений метал: наслідки ударів по Білій Церкві

На жаль, у Білій Церкві цієї ночі теж було неспокійно. А все тому, що близько 22:00 у ній пролунали два вибухи. У мережі вже показали наслідки ударів по місту.

Окупанти ніяк не можуть пройти до Києва, тож вони продовжують бомбити міста поруч. На своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко показав наслідки ударів по Білій Церкві.

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Ці покидьки відповідатимуть за кожну зруйновану споруду у кожному українському місті. Смерть ворогам,

– написав Гончаренко.

На фото можна побачити понищені будівлі, зірвані дахи, а також покручений метал.



Наслідки вибухів у Білій Церкві / Фото з телеграму Олексія Гончаренка



Наслідки вибухів у Білій Церкві / Фото з телеграму Олексія Гончаренка



Наслідки вибухів у Білій Церкві / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Зауважимо, що наразі ситуація у Білоцерківському районі контрольована. Попри те, що ввечері у Білій Церкві пролунали два вибухи, потерпілих немає.

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