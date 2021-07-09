Працюють на війну, – ексдепутат Держдуми припустив, хто потрапить під розширені санкції ЄС

Євродепутати запропонували вводити санкції проти росіян за корупцію, яка призвела до порушення прав людини. Відповідні норми ЄС можуть зачепити оточення Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми WTF на 24 каналі розповів міжнародний оглядач та колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Однак санкції ЄС, ймовірно, значними не будуть.

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"Думаю, що якесь розширення (санкцій ЄС – 24 канал) буде, але думаю, що воно буде не таким значним, як це хотілося б бачити", – припустив Ілля Пономарьов.

Він пояснив, що практично санкції складаються з двох частин: заборони на в'їзд та конфіскації активів і боротьби проти економічної активності відповідних осіб на території США та Євросоюзу. Візи не дають, ця частина санкцій працює, однак проти "відмивання" грошей насправді ніхто не бореться.

Хто може стати мішенню санкцій ЄС

За словами ексдепутата Держдуми, багатьом вигідно, щоб люди спочатку купували активи на території цих країн, а потім не могли туди потрапити. Фінансово вони можуть бути не зацікавлені в реальних розслідуваннях, це є так званим гальмом на шляху до того, щоб ці всі закони працювали.

Думаю, що головна (ціль санкцій – 24 канал) – близьке оточення Путіна, члени його правління. Будь-яка людина, що укріплює цю владу, працює на війну, між Україною та Росією зокрема, має бути мішенню,

– зазначив Ілля Пономарьов.

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Розширення санкцій ЄС: коротко