Цей поліцейський у 2013 році посприяв забороні проведення мітингу "Я обираю ЄС" у Чернігові. Його згодом вирішили звільнити та навіть довели винуватість у Верховному суді.

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Тепер ще й виплатять зарплату

Рішення про поновлення на посаді ухвалював суддя Валерій Кузьменко. Окрім цього, він стягнув із МВС середній заробіток Гребенюка за час вимушеного прогулу – 683 тисячі 286 гривень.

Слід зазначити, що зараз не існує посади, про яку мовиться. Своє рішення суддя пояснив тим, що люстрація – це юридична відповідальність. А відповідальність нібито не може бути колективною, а лише індивідуальною. А наразі немає доказів того, що позивач своїми діями або бездіяльністю сприяв узурпації влади Віктором Януковичем,

У чому звинувачують поліцейського

У 2013 році офіцер обіймав посаду заступника начальника УМВС України в Чернігівщини. 23 листопада того року він направив до мерії Чернігова лист, де повідомив про загрозу грубих порушень громадського порядку акції прихильників Євромайдану. Мерія Чернігова використала цей лист у зверненні до суду, який згодом заборонив проводити цей мітинг.

25 листопада 2013 року Гребенюк вже, ймовірно, наказав своїм підлеглим знести наметовий табір протестувальників. Він був розташований у сквері імені Миколи Попудренка.

Справа ходила по судах кілька років

Згодом Едуарда Гребенюка судили за 2 статтями кримінального кодексу. Його визнали винним у незаконному перешкоджанню організації чи проведенню мітингу, а також зловживанні службовим становищем.

Проте вже 4 лютого 2016 року Деснянський районний суд Чернігова вдруге розглянув цю справу. Тоді поліцейського повністю виправдали.

А 1 червня 2017 року апеляційний суд Чернігівської області скасував виправдувальний вирок і вдруге визнав ексміліціонер винним у скоєнні цих злочинів. Його тоді засудили до штрафу в розмірі 8 500 гривень і 3 років в'язниці. Щоправда, одразу звільнили від покарання з річним випробувальним терміном.

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Досі підлягає люстрації

20 лютого 2018 року справа Гребенюка дійшла до Верховного суду, який скасував вирок за перевищення повноважень. Проте залишили в силі статтю про незаконне перешкоджання мирній акції. Ця постанова є остаточною та не підлягає оскарженню.

Відтак участь офіцера в злочинах режиму Януковича повністю довели. Тобто він тепер повністю підлягає люстрації, однак суддя Кузьменко чомусь цей факт проігнорував.

Цікаво! За даними "Думская", напередодні звільнення з МВС Гребенюк отримав від мерії Одеси трикімнатну квартиру в елітному районі Одеси – Шампанському провулку.