Попасна фактично повністю знищена, – Веніславський

Уже протягом 2 тижнів на Сході України залишається найгарячіша ситуація на фронті. Зараз наші Збройні Сили були змушені залишили місто Попасна, що в Луганській області.

Про це 24 каналу повідомив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що ворог продовжує нещадно гатити по населених пунктах з територій, які він окупував ще 2014 році.

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Знищене місто

За його словами, сьогодні, 9 травня, під час наради командування Сухопутних військ Збройних Сил України, стало відомо про ситуацію в Попасній.

Попасна, фактично, повністю знищена. Наші Збройні Сили відійшли на попередньо заготовлені рубежі оборони, аби максимально вберегти живу силу та техніку,

– заявив Веніславський.

Ціль ворога

Як він зазначив, зараз російські окупанти намагаються з боку окремих районів Луганської та Донецької областей атакувати українські міста в напрямку Сєвєродонецька, Слов'янська та Барвінкового. Тобто так ворог прагне оточити наше угрупування Об'єднаних сил.

Це їхня мета. Узяти під контроль території Луганської та Донецької областей в адміністративних межах,

– зауважив Веніславський.

Він наголосив, що також ворог укріплює свої позиції на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, аби не дозволити нашим Збройним Силам швидко просуватися. За його словами, російські загарбники розуміють, що українські військові контратакуватимуть у тому напрямку, як тільки для цього створять достатньо підстав та з'явиться слушний момент.

Успішні контратаки

Крім того, Веніславський зазначив, що з боку Бєлгорода ворог підтягує додаткові резерви – нові батальйони тактичних груп. Так вони хочуть завадити нашим військовим швидко вийти на межі державного кордону з боку Харківщини.

Це те, що вони намагаються унеможливити. Однак контратаки наших Збройних Сил є достатньо успішними, у тому числі й на Донбасі. Там також, які на Харківщині, вдається взяти під контроль окремі населені пункти,

– наголосив він.

Він пояснив, що зараз тривають такі бої, які полягають в максимально інтенсивних обстрілах наших позицій з боку ворога. Утім, ЗСУ також відповідають окупантам ракетно-артилерійським вогнем наших систем залпового вогню та артилерії, зокрема новітніми зразками озброєння, які Україна отримала протягом останнього часу від західних партнерів.

"Я переконаний, що це також може суттєво змінити баланс сил на нашу користь", – підкреслив Веніславський.

Плани реалізовують

За його словами, те, що зараз відбувається на фронті очікувано, оскільки, як члена комітету національної безпеки, про це інформувало наше військове керівництво.

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"Бачимо, що той план, який є у нашого військового командування, крок за кроком реалізовують. Це дозволяє бути оптимістично налаштованими з приводу звільнення нашої землі", – підсумував Веніславський.

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