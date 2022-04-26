У Попасній обвалився будинок, на який впав російський снаряд: 3 людей загинули

Сьогодні, 26 квітня, у Попасній на Луганщині російський снаряд влучив у житловий будинок. Троє людей загинуло.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Росіяни знищили будинок

Внаслідок вибуху обвалилися стіни та перекриття аж до самого підвалу. В цей момент там перебували люди, які ховалися від обстрілів.

В багатоповерхівці сталася пожежа. Рятувальникам вже вдалося її загасити. Наразі відомо, що троє людей загинуло. Одній жінці вдалося вижити.

Російський снаряд прилетів в житловий будинок / Фото телеграм Сергія Гайдая

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