У Попасній обвалився будинок, на який впав російський снаряд: 3 людей загинули
26 квітня 2022 , 14:08Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Сьогодні, 26 квітня, у Попасній на Луганщині російський снаряд влучив у житловий будинок. Троє людей загинуло.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Внаслідок вибуху обвалилися стіни та перекриття аж до самого підвалу. В цей момент там перебували люди, які ховалися від обстрілів.
В багатоповерхівці сталася пожежа. Рятувальникам вже вдалося її загасити. Наразі відомо, що троє людей загинуло. Одній жінці вдалося вижити.
Російський снаряд прилетів в житловий будинок / Фото телеграм Сергія Гайдая
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