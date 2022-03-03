У Попасній росіяни пошкодили 40 житлових будинків: вже відомо про жертву та поранених
У Попасній російські окупанти пошкодили 40 житлових будинків. Попередньо, поранення отримало 5 людей, одна людина загинула.
Відповідну інформацію рятувальники оприлюднили 3 березня. Про пошкодження повідомили на восьмий день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Відео моменту і перших хвилин після вибуху в Чернігові
Орки пошкодили 40 будинків у Попасній
Внаслідок обстрілу міста Попасна пошкоджено близько 40 приватних житлових будинків, 1 багатоповерховий будинок. Попередня інформація – 1 загиблий, 5 травмованих. Інформація уточнюється,
– написали рятувальники.
Також на Луганщині ДПРЧ-64 міста Лисичанськ Сєвєродонецького району здійснює підвіз технічної води для санітарно-побутових потреб обласної дитячої лікарні.
Ба більше, відомо, що ДСНС залучили до ліквідації наслідків обстрілів, гасіння пожеж та надання допомоги постраждалому населенню 307 рятувальників та 71 одиниця спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Що взяти з собою в сховище / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!