Попередили про небезпеку: в Японії активізувався вулкан Сакурадзіма

В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма. Людей, що проживають поблизу, попередили про небезпеку.

Жителям міст Кагосіма й Тарумідзу сказали бути готовими до можливих наслідків активності вулкана. Сакурадзіма викинув стовп диму на понад 2,3 кілометра над кратером.

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Вулкан вибухнув на початку неділі 24 квітня. Після виверження Японське метеорологічне агентство видало відповідний сигнал, закликаючи людей у ​​прилеглих містах захищати себе від потенційного впливу вулканічної діяльності.

За словами місцевої влади, повідомлень про поранених чи пошкодження майна людей внаслідок виверження не було.

Водночас метеорологічне агентство заявило, що збитки малоймовірні, оскільки людям заборонено в'їжджати на відстань 2 кілометри від кратера з лютого 2016 року.

Що відомо про вулкан Сакурадзіма