Попередні домовленості є, – Подоляк про готовність країн-гарантів долучитись до безпеки України

Україна шукає альтернативи вступу в НАТО для гарантій своєї безпеки. Наша команда хоче укласти міжнародний договір, в якому багато країн гарантують нашу безпеку та зобов'яжуться активно відреагувати у разі нападу.

Новий колективний договір має бути аналогією 5 статті НАТО, яка передбачає активний захист України країнами-гарантами у разі нападу ворога. Деякі країни вже висловили готовність підписати такий договір.

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Домовленості вже є

Раніше лунала інформація, що гарантами безпеки України можуть стати такі країни як Китай, Туреччина, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Італія.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, дехто вже заявив про свою готовність підписатися під договором.

Переговорами з потенційними країнами-гарантами займається велика група людей. На рівні політичних радників попередні домовленості є. Деякі нові країни виявили бажання приєднатися до договору,

– розповів Подоляк.

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