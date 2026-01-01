Маленька ракета США "підштовхнула" СРСР до розпаду: до чого тут "Орешник"
- РСД‑10 "Піонер" мала більшу дальність і ядерну потужність, але Pershing II вражала цілі набагато точніше.
- Американська ракета Pershing II була здатна ефективніше уражати захищені об'єкти завдяки вищій точності.
- Це вплинуло на рішення про ліквідацію ракет середньої дальності, символічно ознаменувавши початок кінця СРСР.
Попередником розпіареного "Орешника" є ракета середньої дальності "Піонер". Свого часу поразка цієї ракети американській розробці ознаменувала початок кінця СРСР.
У 1980-х роках РСД‑10 "Піонер" стала основним суперником американського Pershing II, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.
Як радянський "Піонер" програв американському Pershing II?
"Піонер" видавався значно могутнішим за Pershing II. Він мав більшу дальність, набагато важчу бойову частину і в рази більшу ядерну потужність.
Попри це, керівництво СРСР було змушене визнати, що за реальним бойовим ефектом Pershing II не поступається, а подекуди й перевершує радянську ракету. Саме це усвідомлення призвело до "нульового варіанту" – ліквідації всіх ракет середньої дальності, що стало одним із символічних кроків до занепаду СРСР.
Порівняння характеристик
РСД‑10 "Піонер"
- стартова маса – близько 37 тонн;
- дальність – від 600 до 5000 кілометрів;
- кругове ймовірне відхилення – приблизно 550 метрів;
- максимальне відхилення — до 1,3 кілометра;
- бойова частина: моноблок – 1 мегатонна або три боєблоки по 150 кілотонн;
- маса головної частини – понад 1,5 тонни.
Pershing II
- стартова маса – 7,5 тонни;
- дальність – до 1770 кілометрів;
- кругове ймовірне відхилення – близько 30 метрів;
- максимальне відхилення – приблизно 70 метрів;
- одна боєголовка потужністю 80 кілотонн;
- маса бойової частини – близько 270 кілограмів.
Отже, американська ракета була у кілька разів легшою, мала значно слабшу боєголовку, але при цьому вражала цілі набагато точніше.
Для ураження наземних і захищених об'єктів вирішальним є тиск ударної хвилі, а він значною мірою залежить від того, наскільки близько до цілі відбувся вибух. Є умовний показник ефективності ураження, відомий як "стокгольмський коефіцієнт", який використовували для порівняння ядерних арсеналів.
Якщо враховувати потужність у кілотоннах і точність ракети в метрах, показник здатності РСД‑10 "Піонер" зруйнувати ціль становить 0,13. Для Pershing II цей показник дорівнює 0,79. Це означає, що американська ракета могла щонайменше в 5 разів ефективніше уражати захищені об'єкти, наприклад командні бункери, ніж радянський "Піонер".
