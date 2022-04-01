Попереду нас чекають суворі дні, – військовий аналітик

Окупанти активно перегруповуються. Вони направляють додаткові резерви не лише з Росії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий аналітик Сергій Грабський. Він зазначив, що росіяни знімають техніку зі зберігання налаштовують її на бойовий стан.

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"На підтвердження моїх висновків є те, що через важкі бойові дії ми змушені відійти від Ізюма. Противник почав налагоджувати там переправи через Сіверський Донець, посилюючи тиск на наші війська. Попереду нас чекають суворі дні", – сказав аналітик.

Окупанти не відмовляться від знищення України

За словами Грабського, не треба вважати, що росіяни відмовились від своїх початкових цілей. Ворог не відкинув своє стратегічного завдання. Мовиться про знищення України як держави й знищення українців як народу.

Вони не обмежаться Донбасом. Не треба себе тішити думкою, що Донбас – це єдина мета. Вони й далі продовжуватимуть наступ,

– заявив Грабський.

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