Попереду важкі тижні, – Меркель закликала німців вакцинуватися

Ангела Меркель, яка до грудня ще точно обійматиме посаду канцлерки Німеччини, закликала німців якомога швидше вакцинуватися проти COVID-19. Вона переконана, що важка ситуація з хворобою протримається ще щонайменше кілька тижнів.

Причім у деяких регіонах країни лікарні вже переповнені пацієнтами з коронавірусом. Тож зараз навіть тим, хто не щеплювався принципово, варто переглянути свою точку зору.

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"Це треба зробити, і зробити швидко"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала нещеплених німців переглянути своє рішення та пройти курс вакцинації.

Попереду – вкрай важкі тижні... Ви бачите, я дуже хвилююся! Терміново прошу всіх, хто ще не був вакцинований: будь ласка, подумайте! Треба просто це зробити, і зробити швидко. Я прошу вас: приєднуйтесь і намагайтеся переконати родичів та друзів,

– заявила Меркель.

Зауважимо, зріз семиденного рівня захворюваності на коронавірус у Німеччині виріс до найвищого рівня від початку пандемії – до 277,4 на 100 тисяч людей. Рекорд же третьої хвилі у грудні 2020 не перевищив 197,6.

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