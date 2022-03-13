Вже 18 день російські окупанти гатять по містах України, вбиваючи мирних жителів. Попереду на нас чекають складні випробування, однак, в ЗСУ впевнені – перемога за нами.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко. За його словами, українці знають, до чого готуватись.

Головне Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ

"Попри страшні виклики, жертви і руйнування, ми вже розучились боятись. Бо спочатку лякали нас насамперед невизначеність майбутнього, невпевненість, чи здатні ми вистояти ці випробування", – сказав він.

Сьогодні ми довели всьому світу, але насамперед собі, що ми впевнені. Тому попереду великі бої, важкі випробування і звичайно втрати. Але вже зараз видно, що ми перемагаємо. Наших духом ми вже перемогли окупантів,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Юрій Кочевенко про війну в Україні та перемогу ЗСУ: дивіться відео