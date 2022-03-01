Попереджають про перебої зі зв'язком та інтернетом у місцях бойових дій
Джерело:Держспецзв’язку
У місцях, де відбуваються чи відбувалися бойові дії, можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Це пов'язано із тим, що внаслідок героїчного опору українських захисників може страждати інфраструктура операторів.
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Внаслідок бомбардувань страждають і помирають мирні жителі. Окрім цього, руйнуються аеропорти, житлові будинки, об'єкти інфраструктури тощо.
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У місцях бойових дій ймовірні перебої зі зв'язком
Минув 5 день відтоді, як Росія напала на Україну. Загарбники бомбардують українські міста, а наші захисники самовіддано чинять їм опір. Внаслідок бойових дій може страждати інфраструктура операторів. Через це можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку оперативно моніторить і контролює ситуацію,
– мовиться у повідомленні.
Держспецзв'язку плідно співпрацює з операторами та провайдерами. Адже зв'язок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз.
Окрім цього, наразі оператори фіксують великі навантаження на мережі. Через це також ймовірні перебої зі зв'язком.