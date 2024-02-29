Під Києвом до кінця квітня літатимуть дрони: з чим це пов'язано

У небі над Бородянкою до 30 квітня літатимуть дрони. Жителів району попередили, щоб вони не лякалися.

Селищна голова Бородянки Ірина Захарченко повідомила, що дрони будуть робити фото місцевості, тому хвилюватися не варто.

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Над Бородянкою літатимуть дрони

Ірина Захарченко повідомила, що дрони літатимуть над Бородянкою по 30 квітня 2024 року.

По 30 квітня 2024 року на території нашої громади будуть проводитися роботи з аерофотознімання. Не лякайтесь, якщо побачите дрони, що літають у небі! Це квадрокоптери, які використовуються для зйомки з висоти,

– написала вона.

Для чого це потрібно

нанесення та визначення координат опорних і контрольних опознаків за допомогою двочастотних GNSS-приймачів та їх фотофіксація;

аерофотознімання території громади за допомогою БпЛА.

Завдяки цьому будуть створені оновлені карти та плани місцевості, а також проведений моніторинг змін у довкіллі та планування розвитку громади.

Просимо вас з розумінням поставитися до цих робіт. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію в.о. селищного голови Ірини Захарченко, за телефоном: +380931161413,

– додала Захарченко.

До слова, нещодавно до Бородянки завітала делегація з Південної Кореї. Вона оглянула руйнування житлового фонду. Делегація на власні очі побачила жахливі наслідки російської агресії та масштаби руйнувань житлових будинків.

Також делегація з Південної Кореї ознайомилася з планом відновлення населеного пункту, який включає будівництво нового житла, інфраструктурних об'єктів та соціальних закладів.