Ворог активував смс-розсилку, в якій залякує масованими ракетними обстрілами України

Останніми днями ворог розпочав потужну інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на те, щоб залякати українців. росіяни під виглядом українських відомств попереджають про масовані ракетні обстріли та навіть про наступ з боку Білорусі.

Так, останніми днями українці масово отримують повідомлення про те, що начебто "з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України, а "зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15 – 20 кілометрів територією України для відволікання наших військ на інших напрямках".

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Ворог використовує ІПСО

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Це коли відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств".

висока ймовірність обстрілів від початку повномасштабної війни зберігається по всій території України. В жодному разі не ігноруйте сигнали тривоги та, якщо почули сирену, пройдіть до найближчого укриття. Завжди пам'ятайте про правило двох виходів та двох стін!

Ворог використовує повідомлення про можливі ракетні обстріли для додаткового залякування мирних мешканців, поширення паніки та зневіри,

– додав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Шахраї виманюють персональні дані українців

Раніше у ЦПД повідомили, що у фейсбуці шахраї створили фейкову сторінку одного з українських телеканалів, де розмістили фейкове відео, змонтоване з одного з виступів Володимира Зеленського. Там шахраї виманюють персональні дані громадян та їхні номери персональних карток.

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