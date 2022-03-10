Поплічник Путіна Мадуро заявив, що Третя світова вже почалася: поки що економічна

Президент Венесуели заявив, що Третя світова війна вже почалася, поки що вона економічна. Однак Ніколас Мадуро вважає, що є загроза ядерної війни.

Венесуела є однією із небагатьох країн, які підтримують Росію у її агресії та звірствах щодо України. Союзник очільника Кремля Ніколас Мадуро заговорив про Третю світову.

Водночас Венесуела може збільшити видобуток нафти для США на заміну російському імпорту

Мадуро заявляє про загрозу ядерної війни

Президент Венесуели 9 березня назвав "санкції щодо економік окремих країн передумовами для переростання ситуації у збройний конфлікт всесвітнього масштабу".

Існує реальна небезпека, що в сучасному світі почнеться ядерна війна. Венесуела б'є в набат!

– написав він.

Політик вважає, що Третя світова війна вже почалася, а її перша фаза має економічний характер. На думку Мадуро, санкції, ембарго, невизначеність з поставками нафти, палива, заліза, пшениці, добрив, рису, сировини загалом, невизначеність із цінами на продовольство, сировину, енергоресурси, а також із використанням валют, фінансових систем, є ознаками глобального протистояння.

Поплічник Путіна закликав Захід відмовитися від подальших санкцій проти Росії та пригрозив, що це "може поставити під загрозу існування людства та планети у випадку ядерної війни".

Зауважимо, таку заяву Мадуро зробив та тлі перемовин зі США щодо збільшення видобутку нафти для цієї країни.

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