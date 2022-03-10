Поповнювали склади окупанта: на Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах

На Буковині 9 березня митна служба конфіскувала 3 вантажні автомобілі на російських номерах. Раніше ці фури поповнювали склади ворога.

Захисники успішно відбирають у російських загарбників військову техніку. Однак з вантажівками, які використовують на користь ворога, українці теж знають, що робити.

Читайте також Миколаєвом провезли захоплену у російських загарбників техніку: відео з новими трофеями

На Буковині конфіскували фури на російських номерах

В Івано-франківській області 9 березня митна служба конфіскувала 3 вантажівки на російських номерах.

Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню,

– зазначили в ОВА.



На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах / Чернівецька ОВА

Вже незабаром фури наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах.



Ними перевозитимуть гумдопомогу / Чернівецька ОВА

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що в Чернівецькій області у нетверезих водіїв конфіскували 14 автомобілів: їх передали на потреби оборони України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Ознайомтеся – Росіян карають за літеру Z на авто: дивіться відео