Поповнювали склади окупанта: на Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах
Джерело:фейсбук Чернівецької ОВА
На Буковині 9 березня митна служба конфіскувала 3 вантажні автомобілі на російських номерах. Раніше ці фури поповнювали склади ворога.
Захисники успішно відбирають у російських загарбників військову техніку. Однак з вантажівками, які використовують на користь ворога, українці теж знають, що робити.
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На Буковині конфіскували фури на російських номерах
В Івано-франківській області 9 березня митна служба конфіскувала 3 вантажівки на російських номерах.
Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню,
– зазначили в ОВА.
На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах / Чернівецька ОВА
Вже незабаром фури наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах.
Ними перевозитимуть гумдопомогу / Чернівецька ОВА
Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що в Чернівецькій області у нетверезих водіїв конфіскували 14 автомобілів: їх передали на потреби оборони України.
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