Попри активні бойові дії, на Донеччині триває посівна

Незважаючи на активні бойові дії, аграрії Донецької області роблять усе для продовольчої безпеки області та України.

Там триває сівба ранніх зернових та зернобобових культур. Аграріям вже вдалось засіяти 22% полів на вільній території.

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко також повідомив, що проведено ще догляд та підживлення мінеральними добривами посівів озимих зернових культур та озимого ріпаку під урожай 2022 року.

Всього на цей озимий сезон на Донеччині було засіяно 394,9 тисячі га культур, із них близько 200 тисяч – на територіях, не охоплених бойовими діями станом на 14 квітня,

– додав очільник області.

Сільськогосподарські підприємства вже займаються обробкою ґрунту для сівби соняшника та кукурудзи.

Дякую всім, хто у таких тяжких умовах дбає про те, щоб українці завжди мали їжу на столі. Це неможливо переоцінити,

– додав Тимошенко.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що українські аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт, адже за ними – майбутня продовольча безпека країни та світу. До слова, у Запорізькій області фермери працюють у бронежилетах.

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