Попри пошкодження Антонівського мосту: з Сімферополя у Херсон відправляють рейсові автобуси

Ввечері 26 липня українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Очевидно, що рух мостом мали б перекрити через пошкодження.

З Сімферополя у Херсон продовжують відправляти автобуси

Втім, здається, це нікого не зупиняє, адже у Сімферополі продовжують відправляти рейсові автобуси в окупований росією Херсон. Вони роблять це попри повідомлення про пошкодження ЗСУ Антонівського мосту.

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Як заявила одна із працівниць кас сімферопольської автобусної станції "Курортна", їм жодних вказівок не надходило. Вони продовжують відправляти рейсові автобуси в Херсон, Мелітополь і Бердянськ.

Нам жодних вказівок щодо припинення продажу квитків до Херсона поки не надходило. Як і раніше, вирушають усі три рейси на день,

– повідомила вона.

За її словами, вартість проїзду залишилася незмінною – 1 300 рублів.

Закриють міст на 3 години – "залатати дірки"

Своєю чергою, дівчина, яка раніше взяла квиток до Херсона, розповіла, що говорила телефоном з рідним братом із Херсона вранці. Він повідомив, що Антонівський міст нібито влада збирається перекрити на 3 години, щоб "залатати всі дірки". Що ж, довго доведеться латати!

Дізнайтесь більше деталей про атаку на міст: дивіться відео