Попри обстріл Бабиного Яру: ізраїльський музей просить не карати Абрамовича санкціями

Ізраїльський музей Голокосту "Яд Вашем" закликав США звільнити Романа Абрамовича від санкцій. Усе це навіть попри те, що росіяни обстріляли Бабин Яр.

Вся справа – у грошах. Річ у тім, що російський мільярдер – якого вважають одним із спонсорів путінського режиму – жертвує організації великі суми.

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Ба більше, Абрамович нещодавно уклав з організацією партнерські угоди на довгостроковий період.

"Російський благодійник"

Музей заявив, що Абрамович є другим за величиною благодійником організації, а минулого тижня пожертвував "Яд Вашем" восьмизначну суму. Як стверджують ізраїльські ЗМІ, за останні роки він пожертвував на цілі нації та держави понад 500 мільйонів доларів США.

На думку представників музею Голокосту, санкції можуть негативно позначитися як на благодійності Абрамовича для "Яд Вашем".

Абрамович продає майно

Нагадаємо, днями стало відомо, що мільярдер виставив на продаж свій лондонський клуб "Челсі". На нього вже знайшовся покупець. Дохід від продажу він заявив, що передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".

Ба більше, Абрамович вирішив не тільки терміново продати свій клуб, а й також елітну нерухомість у Лондоні. Все через санкції, які накладають на мільярдерів РФ, хоча той до списку поки не потрапив (але це може змінитись).

Обстріл Бабиного Яру: головне

Бабин Яр – це місце молитви та пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти.

Окупанти безжально хотіли його знищити, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту.

Ізраїль засудив цинічний обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.

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