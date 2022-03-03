Попри обстріли: на Київщині рятувальники продовжують сміливо допомагати людям
3 березня 2022 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Українські рятувальники активно допомагають мирним людям у Київській області попри цинічні атаки російських загарбників.
Зокрема, саме так діють бородянські рятувальники.
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Допомога ДСНС попри обстріли
У четвер, 3 березня, вони навіть під обстрілами окупантів допомагають місцевим жителям.
Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС