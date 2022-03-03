Попри обстріли: на Київщині рятувальники продовжують сміливо допомагати людям

3 березня 2022 , 18:07
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС України

Українські рятувальники активно допомагають мирним людям у Київській області попри цинічні атаки російських загарбників.

Зокрема, саме так діють бородянські рятувальники.

Зверніть увагу Внаслідок авіаудару по Чернігову кількість загиблих зросла до 26 осіб

Допомога ДСНС попри обстріли 

У четвер, 3 березня, вони навіть під обстрілами окупантів допомагають місцевим жителям.

Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС 

Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС

Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Віта Свірневська