Попри обстріли: на Київщині рятувальники продовжують сміливо допомагати людям

Українські рятувальники активно допомагають мирним людям у Київській області попри цинічні атаки російських загарбників.

Зокрема, саме так діють бородянські рятувальники.

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Допомога ДСНС попри обстріли

У четвер, 3 березня, вони навіть під обстрілами окупантів допомагають місцевим жителям.

Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС

Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС

Рятувальники продовжують допомагати людям / Фото ДСНС

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