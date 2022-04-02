Попри обстріли, на Луганщині врятували від російської агресії понад 800 осіб

На сьогодні Україна погодила 7 коридорів для евакуації людей з зони активних бойових дій. Упродовж 2 квітня на Луганщині вдалось евакуювати вже понад 800 жителів області.

Зокрема, із Сєвєродонецька врятовано 341 людину, із Рубіжного – 80, з Кремінної – 118, з Попасної – 25, із Гірської громади – 280. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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У деяких містах доводилось рятувати людей попри обстріли, адже окупанти порушували режим тишу.

В деяких містах обстріли росіяни не припиняють, незважаючи на будь-які домовленості. Як от у Гірському – і вчора, і сьогодні ситуація там вкрай небезпечна. Втім, нам вдалося за ранок врятувати вже 60 мешканців,

– повідомив Гайдай.

Також він повідомив, що впродовж доби ворог обстріляв майже кожен населений пункт цієї громади, тому залишатися у Гірському – небезпечно. Водночас евакуація із Сєвєродонецька і Лисичанська все ще триває.

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