Попри погрози влади, Саакашвілі у жовтні повернеться в Грузію

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що приїде на батьківщину 2 жовтня. Тоді грузини обиратимуть представників місцевої влади.

Саакашвілі записав відеозвернення, у якому наголосив, що особисто приїде на вибори. Він закликав співвітчизників, які живуть за кордоном, зробити те саме.

Раніше Прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі та його прихильників у "заворушеннях"

У кого є можливість, візьміть відпустку в дні виборів, відкладіть ваші справи і хто як може – сушею, повітрям – поїдемо всі до Грузії,

– сказав політик.

Що загрожує Саакашвілі у Грузії

У липні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що через Саакашвілі в країні стартували антиурядові мітинги. Прем'єр переконував, що експрезидент Грузії має намір створити масштабне громадське протистояння, аби підірвати політичний лад.

Гарібашлілі навіть пообіцяв подарувати політику "колекцію краваток". Він пригрозив, що Саакашвілі може потрапити за ґрати, якщо коли-небудь повернеться до Грузії. Політик назвав колишнього президента клоуном і зрадником.

Що відомо про президентство Саакашвілі