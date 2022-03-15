Попри пошкодження: станція метро "Лук'янівська" продовжує працювати як укриття

Вранці 15 березня окупанти знову обстріляли житлові масиви Києва. Внаслідок бомбардування, зокрема, було пошкоджено частину станції метро "Лук'янівська".

Проте станція столичного метрополітену все одно продовжує виконувати функцію укриття. Про це повідомили у телеграмі Київської міської державної адміністрації.

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Станція метро "Лук'янівська" зазнала пошкоджень унаслідок обстрілів рашистів вранці 15 березня. Втім від вибухової хвилі постраждала лише наземна частина будівлі. Тож станція й надалі продовжує бути безпечним прихистком для мешканців столиці, коли лунає повітряна тривога.

У КМДА додали, що лінія київського метрополітену там також продовжує працювати, однак поїзди на станції сьогодні не зупинялись, оскільки виконувались відновлювальні роботи.

Столична станція метро "Лук'янівська" продовжує виконувати роль укриття / Фото КМДА

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