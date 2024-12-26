До Росії ввезли 28 іноземних літаків в обхід санкцій: ЗМІ викрили кілька схем

Попри міжнародні санкції, Росія продовжує отримувати іноземні літаки. Робить вона це через треті країни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування російських ЗМІ. Загалом у 2024 році було імпортовано щонайменше 28 літаків.

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Як до Росії ввозять іноземні літаки

У 2024 році до Росії ввозили літаки малої авіації, які використовуються для тренувальних польотів, навчання або охорони лісів, а також великі пасажирські лайнери для регулярних рейсів по країні.

З початку 2022 року через Туреччину, Литву, Латвію, Естонію, Німеччину, Грузію та Оман було незаконно ввезено щонайменше 18 літаків Cessna, які Росія використовує для навчання курсантів.

У грудні 2024 року в США затримали першого росіянина, підозрюваного в ввезенні літаків через Вірменію в обхід санкцій – Сергія Нечаєва.

Цього ж року виявили відправника та одержувача ще одного літака, незаконно ввезеного до Росії, – Андрія Кузнєцова, який є ексспіввласником авіакомпанії "Восход".

Зазначається, що найбільше літаків Cessna до Росії постачала компанія "Современные технологии", засновником якої є російський бізнесмен Євген Кабанов. Він також є засновником турецької компанії Edermont LTD та киргизької "Едермонт Памір", які фігурують як відправники літаків Cessna у митних деклараціях.

Окрім того, компанії Кабанова сприяли ввезенню до Росії рідкісного бомбардувальника Junkers часів нацистської Німеччини вартістю 1,06 мільйонів доларів.

Як Росія обходить санкції

За даними росЗМІ, у 2024 році компанії Кабанова ввезли до Росії дев'ять літаків. Окрім Cessna та бомбардувальника, вони допомогли транспортувати два літаки Aero Commander 680V, призначені для цивільної авіації, а також американський Piper PA-28RT-201T.

Також було виявлено листування, в якому Кабанов описує схему доставки іноземних літаків в обхід санкцій. За його словами, літак можна перегнати "своїм ходом" або перевезти сушею чи морем.

У першому випадку є два варіанти, перший із них – літак можна перегнати самостійно або за допомогою пілота. У такому випадку літак прямує до місця базування, де проходить російську реєстрацію та отримує сертифікат льотної придатності.

Іншим варіантом є перевезення сушею чи морем. У цьому випадку літак необхідно розібрати, помістити в контейнер і відправити в проміжний пункт призначення.

Після митного оформлення літак прямує до кінцевого пункту, де знову проходить митницю. Потім його збирають на місці базування, облітають і оформляють необхідні документи.

Зазначається, що в 2024 році до Росії також ввозили літаки Bombardier, Airbus A319-111 і Boeing 737-800.