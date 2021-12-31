Попри шантаж Росії: у Фінляндії заговорили про можливий вступ у НАТО

У Фінляндії заявили, що країна повинна зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО. Там також продовжуватимуть посилену оборонну співпрацю з Євросоюзом.

Відповідну заяву про політику Фінляндії щодо Альянсу та взаємодії з ЄС у своєму новорічному зверненні зробила прем'єр-міністерка країни Санна Марін.

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Фінляндія про прагнення вступити в НАТО

Ми зберігаємо можливість подання заявки на вступ до НАТО,

– зазначила Марін.

Вона наголосила, що слід оцінити цю свободу вибору, оскільки це стосується права держави вирішувати питання своєї безпеки.

Прем'єрка додала, що це передбачають й основи європейської безпеки, закріплені в принципах Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Ми показуємо, що вивчаємо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру", – підсумувала вона.

До слова, Фінляндія не є членом Альянсу, проте протягом останніх років налагодила міцні зв'язки з організацією.

Реакція Швеції на вимоги Росії щодо нових членів Альянсу

Раніше очільниця Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначила, що кожна країна має право самостійно робити вибір щодо вступу в певну організацію, зокрема й НАТО.

Вона додала, що вимоги Росії щодо неприйняття до складу Альянсу нових членів адресовані насамперед США і НАТО, проте вони також зачіпають Швецію. Адже країна не входить в Альянс.

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