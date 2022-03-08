Попри цензуру: BBC відновлює роботу в Росії

Російська служба BBC продовжить свою роботу в Росії попри нові закони, які фактично вводять цензуру. Такий крок пояснюють необхідністю ведення репортажів з Росії.

Репортажі з Росії тепер транслюватимуть англійською мовою. Відновлення роботи супровожувалося довгими дискусіями.

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Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою необхідністю вести репортажі із Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні ввечері, після того, як вони були тимчасово припинені наприкінці минулого тижня,

– йдеться в заяві редакції.

Однак в редакції підкреслили, що безпека працівників є пріоритетом номер один. Та тим не менш, BBC обіцяє дотримуватися власних стандартів.

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