Попри заборону Кабміну: Wizz Air почала продаж квитків з Харкова до Польщі

Міжнародне пасажирське авіаперевезення обмежене з 17 березня через карантин, наразі його не відновили. Авіакомпанія Wizz Air уже почала продаж квитків на 24 травня з Харкова до польського Вроцлава.

Комерційний директор міжнародного аеропорту "Харків" Владислав Ільїн пояснив, що Wizz Air уже продає квитки і очікує, що уряд зможе вирішити це питання до 24 травня, повідомляє Укрінформ.

Важливо Коли відновлять польоти в Україні після карантину

Ціни стартують від 1889 гривень в одну сторону.



Ціни на квитки х Харкова до Вроцлава / Скриншот з сайту Wizz Air

Ільїн нагадав, що відновлення авіаперельотів можливе лише після офіційного рішення уряду.

Відомо, що деякі європейські авіаперевізники вже на початку травня відновили низку напрямків, наприклад, із Відня та Будапешта,

– додав він.

Комерційний директор міжнародного аеропорту "Харків" вважає, що кількість маршрутів буде звільшуватися, а повне відновлення авіаперельотів слід очікувати у червні.

Зауважимо, що прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова наголосила, що авіаперевізники, які обіцяють польоти з України вже у травні – червні, вводять українських клієнтів в оману.

Зверніть увагу! Відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір. Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.

Які компанії ще оголосили про продаж квитків?10 травня про це заявили Wizz Аir, Czech Airlines та Lufthansa. Польоти нібито мають відновити наприкінці травня – початку червня. Вже можна забронювати квитки на рейси Wizz Аir з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова, починаючи з 23 травня.



Авіакомпанія Ryanair теж готується до відновлення польотів по Європі і до України з 1 липня.



В уряді України наразі немає жодних рішень про відновлення авіаперельотів, тож подорожувати за допомогою літаків зараз неможливо.