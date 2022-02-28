Попри закінчення комендантської години, киян просять залишатися вдома

У Києві о 8 ранку 28 лютого закінчилася посилена комендантська година. Проте киян просять максимально залишатися вдома та не виходити зайвий раз на вулиці.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що ніч пройшла в місті більш-менш спокійно. Зараз у Києві почав працювати громадський транспорт.

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У Києві закінчилася комендантська година. Людям дозволили закупити всі необхідні товари. Магазини будуть відкриватися поступово протягом дня.

Водночас громадський транспорт столиці, зокрема метро, працюватиме з обмеженнями.

За його словами, на вулицях досі неспокійно, тому людей просять не виходити з дому без нагальної потреби.

Закінчення комендантської години у Києві – це не означає, що ми всі маємо вийти на вулиці. Закликаю всіх максимально залишатися вдома, тому що йде війна в Україні,

– сказав Поворозник.

Натомість мер Львова Андрій Садовий каже, що в місті працюють над тим, аби підсилити блокпости та допомогти поліцейським. Зараз понад 3 тисячі львів'ян патрулюють місто.

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