Російський військово-промисловий комплекс у 2024 році не продемонстрував значного зростання. Росія має проблеми зі збільшенням об'ємів виробництва, зокрема через західні санкції.

Це стало відомо з даних Росстата, на що звертає увагу науковий співробітник Школи права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса Павла Лузіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Агентство".

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Чому Росія не спромоглася наростити виробництво

У вересні 2024 року Путін заявляв про "кратне зростання" випуску зброї, техніки та боєприпасів. Про це він повторював і в травні.

Одним з показників відсутності "кратного зростання" є дані про виробництво напівпровідникових пристроїв та їхніх компонентів. У 2024 році в Росії було вироблено 37,2 мільйона таких пристроїв, тоді як за період з січня по вересень 2023 року – 35,4 мільйона.

Також показники у сфері виробництва хімічних матеріалів, що є необхідними для виготовлення вибухівки та пороху, суперечать заявам про збільшення обсягів. Протягом дев’яти місяців 2024 року було вироблено 6,35 мільйона тонн целюлози, що практично не відрізняється від показників 2023 року (6,36 мільйона тонн).

Крім цього, дані про перевезення сировини та товарів російською залізницею "РЖД", зокрема контейнерів з промисловими вантажами, свідчать про відсутність масштабного зростання в промисловому секторі, підкреслює експерт.

На думку Лузіна, ці показники демонструють, що Росія стикається з труднощами у нарощуванні виробництва зброї, що, зокрема, є наслідком західних санкцій.