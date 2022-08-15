У Фінляндії на одній з найпопулярніших пам'яток туристів-росіян зустрічають під гімн України

Біля столітньої дамби на річці Іматранкоскі у Фінляндії росіян зустрічають під гімн України. Так місто Іматра висловлює протест проти російського вторгнення.

Зазвичай відкриття майже столітньої дамби річки відбувається під музику фінського композитора Яна Сібеліуса. Але наразі замість неї звучить український славень.

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Гімн України звучить в одній з найпопулярніших пам'яток Фінляндії

З кінця липня місто Іматра розпочало шоу з виконання державного гімну України на знак протесту проти російського вторгнення,

– мовиться в повідомленні.

Дамба на річці Іматранкоскі – це популярна пам'ятка, особливо серед російських туристів. Навіть імператриця Катерина Друга відвідала Іматранкоскі в 1772 році.

У сусідньому місті теж звучить український славень

У Лаппеєнранті щовечора звучить український національний гімн над міською ратушею з видом на торгові центри, що популярні серед російських туристів.

Мета полягає в тому, щоб висловити рішучу підтримку Україні та засудити агресивну війну,

– мер міста.

Фінляндія має спільний 1300-кілометровий східний кордон з росією. Країна також готується обмежити туристичні візи для громадян країни-агресора.

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