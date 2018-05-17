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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Популярний метод лікування кашлю може нашкодити здоров'ю

1371 Читать новость на русском
Народний метод від кашлю
Народний метод від кашлю / gds.it

Такий народний засіб від кашлю як гаряче молоко з медом може нашкодити здоров'ю.

Зі слів медиків, молоко з медом не можна пити людям, у яких може бути алергія на один з продуктів, пише nashamama. Окрім того, молоко і мед відносяться до сильних алергенів.

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Суворо заборонено такий народний засіб вживати людям з дефіцитом лактози – він може довго не засвоюватися в організмі і заподіювати дискомфортні відчуття.

Також медики не рекомендують пити молоко з медом тим людям, у кого підвищений рівень інсуліну та тим, у кого можуть бути камені у нирках – напій може тільки погіршити стан і спровокувати ускладнення.

Що цікаво, під час нагрівання молока з медом до 60 градусів в останньому починає утворюватися оксиметилфурфурол – небезпечна речовина, яка складається з низки канцерогенів, які сприяють утворенню ракових клітин в організмі.

Тож під час приготування молоко нагрівають не більше, ніж до 40 градусів, і саме так розчиняють мед.

Теги: Здоров'я Лікування Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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