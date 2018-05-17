Популярний метод лікування кашлю може нашкодити здоров'ю

Такий народний засіб від кашлю як гаряче молоко з медом може нашкодити здоров'ю.

Зі слів медиків, молоко з медом не можна пити людям, у яких може бути алергія на один з продуктів, пише nashamama. Окрім того, молоко і мед відносяться до сильних алергенів.

Читайте також: Чи можна пити воду під час їжі: цікаві факти від Супрун

Суворо заборонено такий народний засіб вживати людям з дефіцитом лактози – він може довго не засвоюватися в організмі і заподіювати дискомфортні відчуття.

Також медики не рекомендують пити молоко з медом тим людям, у кого підвищений рівень інсуліну та тим, у кого можуть бути камені у нирках – напій може тільки погіршити стан і спровокувати ускладнення.

Що цікаво, під час нагрівання молока з медом до 60 градусів в останньому починає утворюватися оксиметилфурфурол – небезпечна речовина, яка складається з низки канцерогенів, які сприяють утворенню ракових клітин в організмі.

Тож під час приготування молоко нагрівають не більше, ніж до 40 градусів, і саме так розчиняють мед.