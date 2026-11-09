Через повторні обстріли Комишувахи постраждали 2 собаки ДСНС

У селищі Комишуваха Запорізької області під час повторних ворожих ударів постраждали двоє службових собак ДСНС. Бельгійські вівчарки Mria та Targan допомагали надзвичайникам розбирати завали зруйнованої будівлі.

Про це повідомили в ДСНС.

Які подробиці?

Російські військові продовжують прицільно обстрілювати зону пошукових робіт, де працюють екстрені служби.

Масовані атаки безпілотників пошкодили кілька одиниць спеціальної рятувальної техніки та призвели до поранення двох співробітників відомства, яким лікарі надають усю необхідну допомогу.

У момент чергового ворожого удару на руїнах працювала бельгійська вівчарка Mria, яка входить до кінологічного розрахунку Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС Суми. Унаслідок атаки чотирилапа помічниця дістала травму передньої кінцівки.

Стан службових вівчарок після вибуху

Вибухова хвиля також зачепила іншу бельгійську вівчарку на прізвисько Targan. Пес пережив сильну контузію та потрясіння безпосередньо в зоні розбору зруйнованих конструкцій.

Постраждала й інша бельгійська вівчарка – Targan. Через вибух у неї виникла гостра стресова реакція, через що різко змінилася поведінка та психологічний стан. Наразі існує загроза, що собака більше не зможе повноцінно виконувати пошуково-рятувальні завдання,

– інформують у відомстві.

Обох постраждалих тварин надзвичайники оперативно направили на ветеринарне обстеження. Фахівці намагаються стабілізувати їхнє здоров'я та відновити психологічний стан чотирилапих фахівців.

Наслідки обстрілів: дивіться фото ДСНС

Росіяни атакували надзвичайників безпілотниками

Війська країни-агресорки били прицільно під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу, коли рятувальники продовжували шукати людей.

Окупанти тричі скеровували дрони безпосередньо по працівниках служби, які розбирали завали та намагалися евакуювати пошкоджений пожежний транспорт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 2 листопада російські окупанти скинули авіабомби на Комишуваху, поціливши по будівлі школи з цивільними.

Унаслідок того ворожого удару загинули щонайменше 55 людей, серед яких двоє співробітників ДСНС і четверо поліцейських.