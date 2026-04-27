"Ледь живий у мене лежить": у ГУР розповіли, як росіяни залишають помирати поранених окупантів

Українська розвідка перехопила розмову російських військових із 439 мотострілецького полку 30-ї бригади, які діють на Покровському напрямку. За словами самих росіян, поранених окупантів залишають помирати просто на позиціях.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як Росія ставиться до власних військових?

Як повідомляє ГУР, російське командування наказує пораненим бійцям залишатися на позиціях, що серйозно позначається на загальній боєздатності підрозділів.

Цей 300-тий теж, ледь живий у мене лежить, весь мокрий, весь замерз, я йому пончо дав, вкрив трохи,

– передає один з окупантів.

Про евакуацію російські військові не говорять: на записі є лише настанова командира.

Не варіант, не варіант на**й відключатися, я ж вам казав, раптом потім просто не прокинетеся на**й,

– каже росіянин.

У розвідці зазначають, що це і є реальна картина так званої "другої армії світу": поранені бійці, яких не евакуюють, і командир з єдиною порадою "не розслаблятися".

Розмова російських окупантів на Донеччині: дивіться відео

Важливо! ГУР МО України нагадує: подібні рішення командування – вірна смерть на полі бою. Здатися в полон можна через безпечний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, на Покровському напрямку росіяни не припиняють тиснути й щодня шукають нові способи просунутися між українськими позиціями.

Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів в ефірі 24 Каналу, що тактика окупантів на цій ділянці залежить від погоди та умов для роботи дронів. Водночас загальна картина не змінюється: кілзона щодня розширюється, бо зростають технічні можливості розвідувальних і ударних безпілотників.

