Поранений командир ЗРК 10 місяців не отримує зарплату та не має статусу людини з інвалідністю

Під час бою командир ЗРК отримав серйозне поранення, однак досі не має відповідного статусу. Крім цього, він також не отримує заробітної плати.

Командир зенітно-ракетного комплексу Віталій Шумей, якого було серйозно поранено на фронті, з березня 2023 року він не отримує заробітної плати. Крім цього, він не має статусу людини з інвалідністю.

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"Чому так – я не знаю"

Віталій Шумей зазнав поранення 25 серпня 2022 року у Донецькій області. У нього була мінно-вибухова травма та численні переломи черепа. Чоловік переніс кілька операцій, потім лікувався у Дніпрі, Києві та Чернігові. А з березня 2023 року він у супроводі батька, Сергія Шумея, поїхав реанімобілем до Іспанії – до університетського госпіталю Інституту Гуттманна у Барселоні. Це найбільший у Європі центр нейрореабілітації.

До України вони повернулись в листопаді 2023 року. Усі витрати з лікування та реабілітації Віталія взяв на себе ФК "Шахтар". Батько військового зазначає, що до від’їзду в Іспанію Віталій отримував військову зарплату, бойові, премії, усі потрібні виплати, але після лікування виплати припинились.

У підрозділі мені пояснили: ви за кордоном, зарплата не передбачена. Тож поки не приїдемо, її не буде. У листопаді ми повернулися в Україну, розпочалася реабілітація на Львівщині. Я одразу доповів про це в підрозділ. Замполіт сказав, що я маю щотижня відправляти в частину довідку про перебування в закладі. Я роблю це кожної середи. Але сину досі нічого не нараховують…

– сказав Сергій Шумей.

Чоловік також пригадує, що, коли вони були в Іспанії, то поруч лікувався молодий солдат і йому надходила зарплата. Він не розуміє, чому так.

Це має такий вигляд, наче ми в різних державах живемо. Розбиратися з усім цим я не маю часу, адже постійно перебуваю біля сина,

– пояснив він.

Так само Віталій досі не пройшов МСЕК, щоб отримати статус інвалідності. Висновок ВЛК чоловіку видали у Чернігові ще в лютому 2023 року. Згідно з ним, травма є тяжкою та пов’язана з захистом Батьківщини. Віталія визнали непридатним до служби та зазначили, що він потребує супроводу.

Документ повинен бути дійсним ще два роки, однак, коли довідку відправили в частину, йому повідомили, що вона не дійсна. Батьку сказали знову везти сина на ВЛК. Однак зробити це було б непросто, адже до Львова 200 кілометрів, а реабілітацію перервати не можна, бо весь прогрес піде шкереберть.

Віталік уже потроху говорить, посміхається… Це зараз наше перебування тут оплачено, дякую за це “Шахтарю”. А що далі буде, – не знаю. За свою пенсію я навіть підгузків не накуплюся. Я дуже люблю Україну. Віталік воював в АТО, у 2022-му знову пішов захищати. Мій другий син теж у війську… Але для держави ми, виходить, наче не потрібні. Я дивлюся в блакитні очі мого сина, і серце кров’ю обливається", – поділився переживаннями Сергій Шумей.

Що кажуть юристи

Адвокатка ГО "Юридична сотня" Інна Сімакіна розповіла, що військовому, який отримав поранення, захищаючи Україну, мають виплачувати гроші та додаткову винагороду. Це має тривати, поки захисник перебуває на стаціонарному лікуванні в Україні чи за кордоном. Крім цього, виплати зберігаються під час відпустки для реабілітації, якщо поранення тяжке.

Умовою для збереження виплат є висновок ВЛК, а підставою для їх нарахування – наказ командира військової частини. За її словами, незрозуміло, чому цей механізм дав збій у випадку Віталія.

У будь-якому разі за наявності документів про проходження стаціонарного лікування зарплату та додаткові виплати чоловіку мають сплатити. В іншому випадку родина може звертатися до суду щодо стягнення невиплаченого грошового забезпечення,

– пояснила Інна Сімакіна.

Вона зазначила, що коли поранений перебуває в госпіталі в Україні, то заклад сам передає інформацію про нього до військової частини. Якщо ж його направили лікуватися за кордон, то треба відправити до військової частини рапорт та документи, що підтверджують стаціонарне лікування (копії оригіналів та переклад українською мовою, його роблять в Бюро перекладів). Юристка також пояснила, що якщо військова частина не реагує на листи й виплат немає, то військовослужбовець може звернутися за безоплатною правовою допомогою або до громадських організацій, які надають юридичний супровід захисникам.

Тоді питання можна вирішувати за допомогою адвокатських запитів, і якщо це не допоможе, то через суд. Загалом, можу сказати, що така ситуація з виплатами є, на жаль, типовою,

– додала експертка.

Як отримати статус інвалідності внаслідок війни

Під час воєнного стану людина може проходити МСЕК у будь-якому місті, зараз це не прив’язано до реєстрації. Якщо ВЛК надала відпустку для лікування чи визнала військового непридатним до служби, то оформити це можна за заявою в ТЦК та СП.

Інна Сімакіна зауважує, що Віталій Шумей має право на відшкодування заробітної плати, бойових та премій за той час, поки він їх не отримував. Потім його треба звільнити зі служби й направити на МСЕК. З такими пораненнями чоловік, найімовірніше, отримає першу групу інвалідності. Після цього можна подавати документи на одноразову грошову допомогу.

На жаль, у нас досі немає підрозділів, які б займалися супроводом поранених військовослужбовців. Вони були б доречні при військових частинах чи ТЦК та СП,

– наголосила експертка.

За словами юристки, саме через це після поранення люди змушені самі розбиратися в паперових нюансах.