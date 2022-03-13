Пораненого журналіста зі США привезли до лікарні

Російські окупанти 13 березня обстріляли групу міжнародних журналістів. Одного з них вдалося евакуювати до київської лікарні.

Судячи з оприлюднених відео, журналіст перебуває при свідомості і навіть розмовляє.

Важливо В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times

Як повідомила Анастасія Магеррамова, пораненому журналісту надають допомогу лікарі "Охматдиту".

Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Зараз наші лікарі надають медичну допомогу пораненому,

– сказала Магеррамова.

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Обстріл журналістів New York Times

В Ірпені, що на Київщині, російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. Загинув 51-річний кореспондент Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів. Ще один журналіст отримав поранення.

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Наразі за Ірпінь точаться бої. Місто, як наголошує міський голова Олександр Маркушин, на 70% українське, а за решту 30% ведуться бої.