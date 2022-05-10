Поразка Росії у війні вже неминуча
Джерело:фейсбук Гаррі Каспарова
Межі підлості путінського режиму немає. Путін піде на будь-які злочини задля досягнення негайної вигоди.
Проте, не розуміють, що їхні злочини лише зміцнюють віру людей у те, що ми всі протистоїмо фашизму, а Україна перебуває на передньому фронті світової боротьби свободи та демократії проти жахів тоталітаризму.
Читайте також Російська "імперія зла" вже почала розпадатися: хто і чому розколює моноліт Путіна
Нині знову 1945-й
Напевно, десь у глибині душі всякі Соловйови чудово усвідомлюють, що бій сьогодні справді йде з фашизмом. Тільки за фашизму опинилися вони самі.
Все, що їм сьогодні залишається – це шалена злість і відчайдушна безнадія, яку відчували співробітники апарату Геббельса на початку 1945 року.
Поки що немає тієї очевидної поразки путінського фашизму у війні, але в повітрі вже відчувається, що це неминуче.
Вони приречені
Путінська армія бандитів, ґвалтівників та мародерів – це насмішка. У них немає навіть тих ідей, які мали армії диктатур минулого.
Вся їхня риторика та символіка – це набір комплексів.
Ця армія приречена на поразку у війні проти сил добра.
Байден підписав ленд-ліз для України – дивіться відео: