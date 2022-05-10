Поразка Росії у війні вже неминуча

Межі підлості путінського режиму немає. Путін піде на будь-які злочини задля досягнення негайної вигоди.

Проте, не розуміють, що їхні злочини лише зміцнюють віру людей у ​​те, що ми всі протистоїмо фашизму, а Україна перебуває на передньому фронті світової боротьби свободи та демократії проти жахів тоталітаризму.

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Нині знову 1945-й

Напевно, десь у глибині душі всякі Соловйови чудово усвідомлюють, що бій сьогодні справді йде з фашизмом. Тільки за фашизму опинилися вони самі.

Все, що їм сьогодні залишається – це шалена злість і відчайдушна безнадія, яку відчували співробітники апарату Геббельса на початку 1945 року.

Поки що немає тієї очевидної поразки путінського фашизму у війні, але в повітрі вже відчувається, що це неминуче.

Вони приречені

Путінська армія бандитів, ґвалтівників та мародерів – це насмішка. У них немає навіть тих ідей, які мали армії диктатур минулого.

Вся їхня риторика та символіка – це набір комплексів.

Ця армія приречена на поразку у війні проти сил добра.

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