Скільки коштують продукти, напої, алкоголь, тютюн, одяг та взуття в країнах Європи? Порівнюємо європейські ціни з українськими.

У ЄС рівень життя значно вищий, ніж в Україні. А як щодо цін? 24 канал вирішив порівняти ціни на продукти, алкоголь, одяг та взуття в Україні та Європі. У матеріалі ви також дізнаєтеся яка країна Європи є найдешевшою та найдорожчою за кожною із цих категорій.

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Найдорожче та найдешевше життя в Європі

Євростат у червні опублікував дослідження щодо цін у країнах ЄС та ще кількох країнах Європи у 2019 році. Відтак найдорожчою країною для життя в ЄС виявилася Данія. Її мешканці витрачають на 41% більше, ніж в середньому жителі Євросоюзу. Хоча і Данія виглядає дешевою країною у порівнянні зі Швейцарією, де витрачають на 62% більше, а також Ісландією та Фінляндією.

Найдешевше жити у Болгарії – там люди тратять більш ніж втричі менше, ніж жителі Швейцарії. Це з країн ЄС. Північна Македонія та Туреччина, які не входять до складу ЄС, виявилися ще дешевшими для життя.

Цікаво, що Албанія, Чорногорія та Сербія, які не є членами ЄС, є дорожчими для життя, аніж Болгарія та Румунія, які входять до ЄС.

На інтерактивній карті ви можете побачити, де у Європі найдорожче та найдешевше життя.

На жаль, рейтинг не включає Україну, але ми все одно спробуємо порівняти ці показники з українськими.

Продукти в Україні та Європі

Найдорожче харчування обходиться швейцарцям – платять на 63% більше, ніж мешканці ЄС. Проте такі високі витрати на харчування компенсуються однією з найвищих зарплат у світі. До слова, кілька років тому у Швейцарії відбувся референдум, де пропонували, що кожен громадянин, незалежно від того чи працює, чи ні, – буде отримувати зарплату, так званий гарантований мінімальний дохід. Але швейцарцям ця ідея виявилася не до душі.

З країн ЄС найдорожче платять данці – на 29% більше, ніж інші країни ЄС. Але теж можуть собі це дозволити. За даними Nomad, середня зарплата в Данії – 3 400 євро, що у 2 рази більше, ніж в середньому по ЄС (1 646 євро).

У Північній Македонії можна закупитися продуктами на 40% дешевше, ніж в інших країнах ЄС та вдвічі дешевше, ніж у Швейцарії. З країн ЄС найдешевші харчі у Румунії.

На сайті гіпермаркетах Ашан та Metro ми порівняли ціни між Румунією та Україною, а також Швейцарією з сайту Coop, взявши найдешевші ціни на молоко, спагеті, негазовану воду, м’ясо та хліб.

Молоко 1 літр: у Румунії молоко коштує мінімум 19 гривень за літр, в Україні – 16 гривень (але це акційна ціна), а у Швейцарії – 36.

1 літр: у Румунії молоко коштує мінімум 19 гривень за літр, в Україні – 16 гривень (але це акційна ціна), а у Швейцарії – 36. Спагеті за кілограм: в Румунії найдешевше спагеті ми знайшли за ціною 38 гривень, в Україні – 51 гривню, у Швейцарії всього за 26 гривень.

за кілограм: в Румунії найдешевше спагеті ми знайшли за ціною 38 гривень, в Україні – 51 гривню, у Швейцарії всього за 26 гривень. Негазована вода 2 літри: в Румунії і справді найдешевша вода – 6,30, в Україні дещо дорожче – 7,50 гривень, а у Швейцарії – 9,20.

2 літри: в Румунії і справді найдешевша вода – 6,30, в Україні дещо дорожче – 7,50 гривень, а у Швейцарії – 9,20. Хліб 400-500 грамів: в Румунії можна купити хліб за 7,6 гривні, в Україні хліб обійдеться вдвічі дорожче – 16,9 гривні. Але і це мала ціна у порівнянні зі швейцарською – 57 гривень за хліб.

400-500 грамів: в Румунії можна купити хліб за 7,6 гривні, в Україні хліб обійдеться вдвічі дорожче – 16,9 гривні. Але і це мала ціна у порівнянні зі швейцарською – 57 гривень за хліб. Свиняча лопатка 1 кілограм: в Румунії таке м’ясо обійдеться в 133 гривні, в Україні – 139, а у Швейцарії ціна знову ж таки перевищує в кілька разів – 632 гривні.

Виглядає так, що у Румунії все ж таки дешевші продукти, але доволі близькі у ціновому діапазоні до України. Крім спагеті, ціни у Швейцарії в рази вищі.

Детальніше де дорожче дивіться на нашій інтерактивній карті. Натисніть або наведіть на країну, щоб побачити деталі.

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Алкоголь і тютюн у Європі та Україні

Найдорожчий алкоголь у Норвегії – в 2,3 раза дорожчий за алкоголь у ЄС. Хоча і в Ірландії, як країні ЄС, ціни відчутно вищі, ніж інших країнах Євросоюзу – на 88%.

У Норвегії доволі мало споживають алкоголь. У 2016 році країна посіла аж 159 місце за споживанням алкоголю, за даними сайту World Population Review, в середньому мешканець споживав 9,4 літра чистого алкоголю на рік. Для порівняння в Тунісі (де найбільше п’ють), цей показник дорівнює 36,6 літра, а в Україні – 13,8, що у півтора раза більше, ніж в Норвегії. Ми на 125 місці.

Найдешевший алкоголь споживають у Північній Македонії – вдвічі дешевше, а от з країн ЄС дешевий алкоголь доступний болгарам.

Спробуємо порівняти ціни на пиво у цих країнах.

Пиво за 0,5 літра Heineken: у Болгарії – 14,2 гривні, пиво в Україні – 25,7 гривні за літр, а в Норвегії – 105 гривень. Це ціна за одиницю, якщо брати набір із 6.

Для Норвегії взяли ціни з магазину colonial.co, для України з metro.ua, а для Болгарії – Ebag.bg.

Детальніше, де найдорожчий та найдешевший алкоголь і тютюн, дивіться на нашій інтерактивній карті.

Одяг в Європі та Україні

Найбільше тратять на одяг мешканці Ісландії – на 35% більше, ніж інші. У Данії, як країні ЄС, теж відчутно дорожче – на 32%. Причини таких цін – високий рівень життя. Громадяни із високими зарплатами можуть собі це дозволити. Ми вже казали, що середня зарплата по ЄС – 1 646 євро. В Ісландії, згідно з даними Iceland Statistics, середня заробітна плата – 4 290 євро. Тож дорожчий на 35% одяг абсолютно нівелюється їхньою зарплатою.

Найдешевше обходится одягнутися жителям Туреччини – на 55% дешевше. Серед країн ЄС насолоджуються дешевими цінами болгари.

Українці, буває, їздять до сусідньої Польщі, щоб купити одяг, бо там дешевше. Чи справді у Європі дешевше, ніж в Україні, ми спробували перевірити. Ціна одягу сильно залежить від бренду, якості, тренду тощо. Тож, щоб бути об’єктивними ми знайшли ідентичний товар. У магазині Zara, який є в усіх згаданих країнах, ми порівняли ціни на жіночу білу футболку.

Ісландія – 230 гривень;

Данія – 203 гривні;

Україна – 249 гривень;

Болгарія – 204 гривні;

Туреччина – 196 гривень.

Цікаво, що для України цей магазин пропонує найдорожчі ціни, що буде ще більш відчутно на дорожчих товарах.

А щоб глянути детальніше, куди варто їхати, щоб оновити свій гардероб, а куди не варто, дивіться на нашій інтерактивній карті.

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Взуття в Україні та Європі

Знову ж таки мешканцям Ісландії взуття обходиться найдорожче. Приблизно на 38% дорожче, ніж в середньому по ЄС. Так само і жителям Данії.

Найдешевше взуваються знову ж таки турки – вдвічі дешевше та болгари (серед країн ЄС) – на 30% дешевше.

Щоб далеко не ходити ми знову порівняли ціни в магазині Zara. Цього разу для порівняння взяли чоловічі білі кросівки.

Ісландія – 1 930 гривень;

Данія – 2 314 гривень;

Україна – 2 299 – гривень;

Болгарія – 1 575 гривень;

Туреччина – 1 574 гривні.

Цього разу у Данії виявилися дорожчі кросівки, ніж в Україні, але за ціною ми випереджаємо всіх інших – і найдешевших, і найдорожчу країни.

Детальніше, де найдорожче та найдешевше взутися у Європі, дивіться на нашій інтерактивній карті.