Порівняв з жінками легкої поведінки: ексміністр Лівану образив українок

Ваххаб, який очолює партію "Аль Таухід Аль Арабі", виступив у прямому ефірі в ранковому шоу. Там з його уст пролунали дивні заяви у бік українських жінок.

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Він розповідав, що колись запитав президента Мішеля Ауна про природу Лівану як країни.

Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввести 10 тисяч російських або українських жінок,

– заявив Ваххаб.

За його словами Аун "розсміявся". Після таких образ на Ваххаба посипалася хвиля критики в соцмережах.

У партії Ваххаба виправдовується, що він мав на увазі лише красу жінок

У парті "Аль Таухід Аль Арабі" зазначили, що його лідера неправильно зрозуміли. Мовляв, політик мав на увазі красу жінок з України та Росії, а не щось інше. Зауважили, що українок та росіянок назвали першокласними жінками, адже вони обіймали вищі посади у держустановах, армії та суспільстві.

"Ми цінуємо боротьбу російських жінок протягом усієї історії перед обличчям нацистської окупації, що призвела до воєн, які Росія вела в Сирії і в світовому масштабі", – стверджують у партії.