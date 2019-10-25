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      Ліванські журналісти у прямому ефірі образили українських жінок: розгорівся скандал

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      Скандал із Україною на тлі ліванських протестів
      Скандал із Україною на тлі ліванських протестів / колаж 24 каналу

      У Лівані тривають масштабні протести, в ході яких люди вимагають відставки уряду. Розповідаючи у ранкових новинах про це журналісти місцевого телеканалу OTV умудрилися відзначитися некоректним жартом щодо українських жінок. Посольство України в Лівані вже направило ноту протесту через інцидент.

      Несмішний жарт: як образили українок на ліванському телебаченні?

      Вуличні протести, які тривають у Лівані, є темою номер один для новин та ЗМІ. Ведучі ранкового шоу на ліванському OTV іронізували на адресу учасників мітингу та дозволили собі некоректний жарт про українок, який звучав так:

      Кожен чоловік може залишити своїх дружин вдома і не вести їх на мітинги, бо в акціях беруть участь українки. На 5-ий день демонстрацій вже 26 випадків заручин, 55 шлюбів і понад 700 розлучень. Давайте подивимось, наскільки вони вагітні.

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      Жарт озвучив ведучий Абду Ель Хелу, ефір з ним вела колега Скарлет Хаддад.

      Ведучі ліванського OTV озвучили образливі жарти про українок: відео

      Чому ліванські журналісти взялися ображати журналісток? Йдеться про телеканал, який симпатизує теперішній владі. Вони з іронією згадують масштабні протести та усіляко висміюють їх. Українська спільнота Лівану, як і багато представників інших національностей долучилися до масштабних акцій. Ймовірно, тому на OTV вирішили так негарно пожартувати.

      Як відреагувало українське посольство?

      Оприлюднило ноту протесту. У ній – головна вимога до керівництва каналу: вибачитися перед українськими жінками. Також дипломати просять вжити заходів щодо ведучих.

      Ми високо цінуємо професійну роботу ліванських журналістів, зокрема телеканалу OTV. Однак посольство України у Ліванській республіці та українська спільнота в Лівані обурені коментарями ведучих щодо українських жінок,
      – мовиться у документі.

      Як відреагував телеканал?

      Наступного дня гендиректор OTV написав листа з вибаченнями в українське посольство. У ньому – виправдання, мовляв, ведучі не висловлювали свою власну позицію, а просто зачитали в ефірі жарт із соцмереж.

      Канал ОТV, який підтверджує, що все сказане було лише взято з соціальних мереж, наполягає, що він з усією повагою і вдячністю ставиться до України та її народу, і абсолютно відкидає будь-які образи її громадян,
      – мовиться у листі.

      Вибачення від ліванських журналістів: відео

      Що відомо про протести у Лівані?

      • Антиурядові протести розпочалися у ліванській столиці, Бейруті, 17 жовтня;
      • За короткий проміжок часу вони переросли у національний страйк;
      • Причина протестів: податкове нововведення коаліційного уряду Саада Харірі. Влада вирішила запровадити додаткове мито у розмірі 6 доларів на місяць на додаток WhatsApp;
      • Через це до будівлі парламенту і палацу уряду в Бейруті прийшли тисячі молодих людей. Вони протестували проти надзвичайного стану в економіці країни та вимагали повалення режиму;
      • До цього, у вересні уряд Лівану скоротив соцвиплати і пенсії держслужбовцям та військовим, щоб уникнути дефолту;
      • Після того, як люди вийшли на протести, уряд відразу ж скасував податок на WhatsApp, втім, це не допомогло. Ліванці на вулицях вимагають відставки уряду;
      • Зараз у Бейруті закриті банки, університети, школи і великі мережеві магазини, а вулиці патрулюють військові;
      • Поліція намагається розігнати мітингарів, застосовуючи сльозогінний газ, проте марно: ліванці обороняються коктейлями Молотова та камінням;
      • Внаслідок сутичок вже загинули 2 людини, десятки травмованих.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Ліван Протести Журналісти ЗМІ
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