Ліванські журналісти у прямому ефірі образили українських жінок: розгорівся скандал
У Лівані тривають масштабні протести, в ході яких люди вимагають відставки уряду. Розповідаючи у ранкових новинах про це журналісти місцевого телеканалу OTV умудрилися відзначитися некоректним жартом щодо українських жінок. Посольство України в Лівані вже направило ноту протесту через інцидент.
Несмішний жарт: як образили українок на ліванському телебаченні?
Вуличні протести, які тривають у Лівані, є темою номер один для новин та ЗМІ. Ведучі ранкового шоу на ліванському OTV іронізували на адресу учасників мітингу та дозволили собі некоректний жарт про українок, який звучав так:
Кожен чоловік може залишити своїх дружин вдома і не вести їх на мітинги, бо в акціях беруть участь українки. На 5-ий день демонстрацій вже 26 випадків заручин, 55 шлюбів і понад 700 розлучень. Давайте подивимось, наскільки вони вагітні.
Читайте також: Світ охопили масові протести: промовисті фото з Чилі, Лівану та Гонконгу
Жарт озвучив ведучий Абду Ель Хелу, ефір з ним вела колега Скарлет Хаддад.
Ведучі ліванського OTV озвучили образливі жарти про українок: відео
Чому ліванські журналісти взялися ображати журналісток? Йдеться про телеканал, який симпатизує теперішній владі. Вони з іронією згадують масштабні протести та усіляко висміюють їх. Українська спільнота Лівану, як і багато представників інших національностей долучилися до масштабних акцій. Ймовірно, тому на OTV вирішили так негарно пожартувати.
Як відреагувало українське посольство?
Оприлюднило ноту протесту. У ній – головна вимога до керівництва каналу: вибачитися перед українськими жінками. Також дипломати просять вжити заходів щодо ведучих.
Ми високо цінуємо професійну роботу ліванських журналістів, зокрема телеканалу OTV. Однак посольство України у Ліванській республіці та українська спільнота в Лівані обурені коментарями ведучих щодо українських жінок,
– мовиться у документі.
Як відреагував телеканал?
Наступного дня гендиректор OTV написав листа з вибаченнями в українське посольство. У ньому – виправдання, мовляв, ведучі не висловлювали свою власну позицію, а просто зачитали в ефірі жарт із соцмереж.
Канал ОТV, який підтверджує, що все сказане було лише взято з соціальних мереж, наполягає, що він з усією повагою і вдячністю ставиться до України та її народу, і абсолютно відкидає будь-які образи її громадян,
– мовиться у листі.
Вибачення від ліванських журналістів: відео
Що відомо про протести у Лівані?
- Антиурядові протести розпочалися у ліванській столиці, Бейруті, 17 жовтня;
- За короткий проміжок часу вони переросли у національний страйк;
- Причина протестів: податкове нововведення коаліційного уряду Саада Харірі. Влада вирішила запровадити додаткове мито у розмірі 6 доларів на місяць на додаток WhatsApp;
- Через це до будівлі парламенту і палацу уряду в Бейруті прийшли тисячі молодих людей. Вони протестували проти надзвичайного стану в економіці країни та вимагали повалення режиму;
- До цього, у вересні уряд Лівану скоротив соцвиплати і пенсії держслужбовцям та військовим, щоб уникнути дефолту;
- Після того, як люди вийшли на протести, уряд відразу ж скасував податок на WhatsApp, втім, це не допомогло. Ліванці на вулицях вимагають відставки уряду;
- Зараз у Бейруті закриті банки, університети, школи і великі мережеві магазини, а вулиці патрулюють військові;
- Поліція намагається розігнати мітингарів, застосовуючи сльозогінний газ, проте марно: ліванці обороняються коктейлями Молотова та камінням;
- Внаслідок сутичок вже загинули 2 людини, десятки травмованих.