Ліванські журналісти у прямому ефірі образили українських жінок: розгорівся скандал

У Лівані тривають масштабні протести, в ході яких люди вимагають відставки уряду. Розповідаючи у ранкових новинах про це журналісти місцевого телеканалу OTV умудрилися відзначитися некоректним жартом щодо українських жінок. Посольство України в Лівані вже направило ноту протесту через інцидент.

Несмішний жарт: як образили українок на ліванському телебаченні?

Вуличні протести, які тривають у Лівані, є темою номер один для новин та ЗМІ. Ведучі ранкового шоу на ліванському OTV іронізували на адресу учасників мітингу та дозволили собі некоректний жарт про українок, який звучав так:

Кожен чоловік може залишити своїх дружин вдома і не вести їх на мітинги, бо в акціях беруть участь українки. На 5-ий день демонстрацій вже 26 випадків заручин, 55 шлюбів і понад 700 розлучень. Давайте подивимось, наскільки вони вагітні.

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Жарт озвучив ведучий Абду Ель Хелу, ефір з ним вела колега Скарлет Хаддад.

Ведучі ліванського OTV озвучили образливі жарти про українок: відео

Чому ліванські журналісти взялися ображати журналісток? Йдеться про телеканал, який симпатизує теперішній владі. Вони з іронією згадують масштабні протести та усіляко висміюють їх. Українська спільнота Лівану, як і багато представників інших національностей долучилися до масштабних акцій. Ймовірно, тому на OTV вирішили так негарно пожартувати.

Як відреагувало українське посольство?

Оприлюднило ноту протесту. У ній – головна вимога до керівництва каналу: вибачитися перед українськими жінками. Також дипломати просять вжити заходів щодо ведучих.

Ми високо цінуємо професійну роботу ліванських журналістів, зокрема телеканалу OTV. Однак посольство України у Ліванській республіці та українська спільнота в Лівані обурені коментарями ведучих щодо українських жінок,

– мовиться у документі.

Як відреагував телеканал?

Наступного дня гендиректор OTV написав листа з вибаченнями в українське посольство. У ньому – виправдання, мовляв, ведучі не висловлювали свою власну позицію, а просто зачитали в ефірі жарт із соцмереж.

Канал ОТV, який підтверджує, що все сказане було лише взято з соціальних мереж, наполягає, що він з усією повагою і вдячністю ставиться до України та її народу, і абсолютно відкидає будь-які образи її громадян,

– мовиться у листі.

Вибачення від ліванських журналістів: відео

Що відомо про протести у Лівані?